The Bus: Abfahrt ohne Multiplayermodus für Konsolen

Publisher Aerosoft und Entwickler TML-Studios geben heute das Release-Datum für The Bus bekannt: Am 26. März 2026 verlassen die Berliner Stadtbusse den Early Access und befahren die Hauptstadt im Full Release auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.
Eine physische Box-Version für PlayStation 5 wird ebenfalls zum Start erhältlich sein.
Das nachgebildete Berlin wird realistisch im Maßstab 1:1 dargestellt und bietet viele bekannte Sehenswürdigkeiten wie die Siegessäule, das Brandenburger Tor oder den Alexanderplatz.
Spieler bringen ihre Fahrgäste in lizenzierten Bussen, wie dem Scania Citywide, von A nach B, verkaufen ihnen Tickets für die Fahrt und erleben Berlin durch wechselnde Tages- und Jahreszeiten sowie unterschiedliches Wetter immer wieder neu.
Die virtuelle Stadt bietet KI-Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern sowie komplexe Ampelsysteme. Die Busse können mit diversen Anpassungstools und Editoren wie der Repaint-Funktion oder Mods ganz nach den Wünschen der Spieler gestaltet werden.
Features zum Full Release:
- Buslinien TXL, 100, 123, 142, 147, 200, 245 und 300 mit unterschiedlichen Routen
- Original lizenzierte Busse von MAN, VDL und Scania
- Verschiedene Busvarianten: MAN Lion’s City Doppeldecker, Scania Citywide LF Solo- und Gelenkbus, VDL Citea LLE Solo- und Gelenkbus, eCitybus Solobus, Galaxis Urban Solo- und Gelenkbus
- Große und detaillierte Karte der deutschen Hauptstadt Berlin im Maßstab 1:1
- Viele interessante Sehenswürdigkeiten der Stadt Berlin
- Einzelspieler-Wirtschaftsmodus
- Einzelspieler-Freeplay-Modus: Befördere Fahrgäste mit dem Fahrzeug deiner Wahl auf einer beliebigen Linie
- Multiplayer-Modus für Freeplay (nur in der PC-Version)
- Ein- und aussteigende Passagiere inklusive Fahrscheinverkauf
- KI-Verkehr mit verschiedenen Fahrzeugtypen, Fußgängern und komplexen Ampelschaltungen
- Tag- und Nachtzyklus mit Wetter und Jahreszeiten
- Linien-, Routen-, Fahrplan und Tour-Editoren
- Bus-Repaint-Funktion
- Fotomodus zur Erstellung eigener hochqualitativer Screenshots
- Modding Editor für den Unreal Engine 5 Game Editor (separat und kostenlos erhältlich, nur in der PC-Version)
- Verschiedene Steuerungsmodi: Realistisch, Arcade und Benutzerdefiniert
- Unterstützung von Lenkrädern mit und ohne Pedale
- Unterstützung diverser Eye-Tracking-Geräte
The Bus erscheint am 26. März 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox. Zu beachten ist, dass der PC-Multiplayermodus und die Modding-Funktion auf den Konsolen nicht verfügbar sind.
Einen neuen Trailer gibt es hier zu sehen:
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ein hoch auf unseren Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer! Ein hoch auf unseren Busfahrer, Busfahrer ein hoch!
Kein Multiplayer, und das obwohl es in einem Bus ja sehr viele Sitzmöglichkeiten gibt.😉
Wäre eine feine sache 😀