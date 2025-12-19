The Bus: Abfahrt ohne Multiplayermodus für Konsolen

Die Stadtbus-Simulation The Bus erreicht ihren nächsten Halt: Am 26. März verlässt der Titel den Early Access.

Publisher Aerosoft und Entwickler TML-Studios geben heute das Release-Datum für The Bus bekannt: Am 26. März 2026 verlassen die Berliner Stadtbusse den Early Access und befahren die Hauptstadt im Full Release auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Eine physische Box-Version für PlayStation 5 wird ebenfalls zum Start erhältlich sein.

Das nachgebildete Berlin wird realistisch im Maßstab 1:1 dargestellt und bietet viele bekannte Sehenswürdigkeiten wie die Siegessäule, das Brandenburger Tor oder den Alexanderplatz.

Spieler bringen ihre Fahrgäste in lizenzierten Bussen, wie dem Scania Citywide, von A nach B, verkaufen ihnen Tickets für die Fahrt und erleben Berlin durch wechselnde Tages- und Jahreszeiten sowie unterschiedliches Wetter immer wieder neu.

Die virtuelle Stadt bietet KI-Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern sowie komplexe Ampelsysteme. Die Busse können mit diversen Anpassungstools und Editoren wie der Repaint-Funktion oder Mods ganz nach den Wünschen der Spieler gestaltet werden.

Features zum Full Release:

Buslinien TXL, 100, 123, 142, 147, 200, 245 und 300 mit unterschiedlichen Routen

Original lizenzierte Busse von MAN, VDL und Scania

Verschiedene Busvarianten: MAN Lion’s City Doppeldecker, Scania Citywide LF Solo- und Gelenkbus, VDL Citea LLE Solo- und Gelenkbus, eCitybus Solobus, Galaxis Urban Solo- und Gelenkbus

Große und detaillierte Karte der deutschen Hauptstadt Berlin im Maßstab 1:1

Viele interessante Sehenswürdigkeiten der Stadt Berlin

Einzelspieler-Wirtschaftsmodus

Einzelspieler-Freeplay-Modus: Befördere Fahrgäste mit dem Fahrzeug deiner Wahl auf einer beliebigen Linie

Multiplayer-Modus für Freeplay (nur in der PC-Version)

Ein- und aussteigende Passagiere inklusive Fahrscheinverkauf

KI-Verkehr mit verschiedenen Fahrzeugtypen, Fußgängern und komplexen Ampelschaltungen

Tag- und Nachtzyklus mit Wetter und Jahreszeiten

Linien-, Routen-, Fahrplan und Tour-Editoren

Bus-Repaint-Funktion

Fotomodus zur Erstellung eigener hochqualitativer Screenshots

Modding Editor für den Unreal Engine 5 Game Editor (separat und kostenlos erhältlich, nur in der PC-Version)

Verschiedene Steuerungsmodi: Realistisch, Arcade und Benutzerdefiniert

Unterstützung von Lenkrädern mit und ohne Pedale

Unterstützung diverser Eye-Tracking-Geräte

The Bus erscheint am 26. März 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox. Zu beachten ist, dass der PC-Multiplayermodus und die Modding-Funktion auf den Konsolen nicht verfügbar sind.

Einen neuen Trailer gibt es hier zu sehen: