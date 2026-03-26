The Bus: Bringt echten Berliner Nahverkehr auf Konsolen und PC

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Image: Aerosoft GmbH

The Bus erscheint nach Early Access vollständig und bringt Berlins Nahverkehr realistisch auf PC und Konsolen.

Nach mehreren Jahren Entwicklung und einer erfolgreichen Early-Access-Phase ist es nun soweit: The Bus ist offiziell erschienen und ab sofort auf PC via Steam sowie auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar.

Entwickler TML-Studios und Publisher Aerosoft liefern damit die bislang umfangreichste Version ihrer detailverliebten Bussimulation.

Im Mittelpunkt steht eine originalgetreue 1:1-Nachbildung von Berlin, in der ihr als Busfahrer den Alltag des öffentlichen Nahverkehrs erlebt.

Offiziell lizenzierte Fahrzeuge, entwickelt in Zusammenarbeit mit der BVG, bringen euch über bekannte Strecken quer durch die Hauptstadt – von Alexanderplatz bis zum Brandenburger Tor. Dichte Verkehrslagen, wechselnde Wetterbedingungen und ein dynamischer Tag-Nacht-Zyklus sorgen dabei für ein authentisches Fahrerlebnis.

Mit der Vollversion erreicht die Simulation ihren bislang größten Umfang. Aufbauend auf dem Feedback aus der Early-Access-Phase wurde das Spiel umfassend erweitert und technisch überarbeitet.

Eine lebendigere Spielwelt mit KI-Verkehr, realistisch reagierenden Fahrgästen und neuen NPCs lässt Berlin spürbar aktiver wirken, während zusätzliche Buslinien und Fahrzeuge das Angebot erweitern.

Auch spielerisch wurde deutlich nachgelegt. Neben klassischen Fahrten im Linienbetrieb ermöglicht ein Wirtschaftsmodus den Aufbau eines eigenen Busunternehmens inklusive Flottenmanagement und Personalplanung. Ergänzt wird das Erlebnis durch neue Mehrspielerfunktionen (nur PC), verbesserte Fahrphysik sowie optimierte Steuerung mit Controller und Lenkrad.

Mit diesen Erweiterungen präsentiert sich The Bus zum Launch als umfassende Simulation des Berliner Nahverkehrs, die sowohl technisch als auch inhaltlich den bislang größten Schritt in der Entwicklung des Projekts markiert.

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11 Kommentare Added

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  1. HakunaTraumata 120980 XP Man-at-Arms Bronze | 26.03.2026 - 17:07 Uhr

    Bei Media Markt vorbestellt gestern Mail bekommen Lieferung verzögert sich.
    Dann bei Amazon gesehen 40€ direkt von Amazon oder 30€ von Amazon aber von aerosoft direkt geliefert 🤷🏼‍♂️ hab ich dann doch direkt Media Markt storniert und für 30€ bei Amazon bestellt. Kommt dann zwar erst Montag oder Dienstag aber egal

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      • HakunaTraumata 120980 XP Man-at-Arms Bronze | 26.03.2026 - 17:43 Uhr
        Antwort auf GERxJOHNNY

        Bei mir geht es eigentlich. Hatte bisher alles pünktlich und 2 Spiele sogar mal 1 Tag vorher (battlefield und blackops6)
        Aber spiele wie the Bus zB da steht ja auch bei Media Markt keine Lieferung und keine Abholung. Haben das Spiel wahrscheinlich nicht auf Lager
        War ja bei subway sim auch von aerosoft dasselbe
        Habe es zwar pünktlich bekommen, aber war auch fast immer ausgegraut das es nicht verfügbar ist

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  3. Vayne1986 38775 XP Bobby Car Rennfahrer | 26.03.2026 - 17:11 Uhr

    Wie üblich bei Simulationsspiele, ist das auch nichts für mich. ✌🏻

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  4. GERxJOHNNY 70810 XP Tastenakrobat Level 1 | 26.03.2026 - 17:12 Uhr

    Das Spiel sieht vielversprechend aus. Vor allem weil Berlin 1:1 nachgebaut ist. Das werde ich mir mal genauer anschauen

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  5. RappScallion 29940 XP Nasenbohrer Level 4 | 26.03.2026 - 17:13 Uhr

    Kann man da auch angegriffen werden? Wenn man schon in Berlin Bus fährt… 🤷

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    • RappScallion 29940 XP Nasenbohrer Level 4 | 26.03.2026 - 18:16 Uhr
      Antwort auf Blight

      Als ich letztes Mal im Taxi durch Berlin gefahren bin, dachte ich, ich wäre auf der Achterbahn.🤣

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