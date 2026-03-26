The Bus: Bringt echten Berliner Nahverkehr auf Konsolen und PC

Nach mehreren Jahren Entwicklung und einer erfolgreichen Early-Access-Phase ist es nun soweit: The Bus ist offiziell erschienen und ab sofort auf PC via Steam sowie auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar.
Entwickler TML-Studios und Publisher Aerosoft liefern damit die bislang umfangreichste Version ihrer detailverliebten Bussimulation.
Im Mittelpunkt steht eine originalgetreue 1:1-Nachbildung von Berlin, in der ihr als Busfahrer den Alltag des öffentlichen Nahverkehrs erlebt.
Offiziell lizenzierte Fahrzeuge, entwickelt in Zusammenarbeit mit der BVG, bringen euch über bekannte Strecken quer durch die Hauptstadt – von Alexanderplatz bis zum Brandenburger Tor. Dichte Verkehrslagen, wechselnde Wetterbedingungen und ein dynamischer Tag-Nacht-Zyklus sorgen dabei für ein authentisches Fahrerlebnis.
Mit der Vollversion erreicht die Simulation ihren bislang größten Umfang. Aufbauend auf dem Feedback aus der Early-Access-Phase wurde das Spiel umfassend erweitert und technisch überarbeitet.
Eine lebendigere Spielwelt mit KI-Verkehr, realistisch reagierenden Fahrgästen und neuen NPCs lässt Berlin spürbar aktiver wirken, während zusätzliche Buslinien und Fahrzeuge das Angebot erweitern.
Auch spielerisch wurde deutlich nachgelegt. Neben klassischen Fahrten im Linienbetrieb ermöglicht ein Wirtschaftsmodus den Aufbau eines eigenen Busunternehmens inklusive Flottenmanagement und Personalplanung. Ergänzt wird das Erlebnis durch neue Mehrspielerfunktionen (nur PC), verbesserte Fahrphysik sowie optimierte Steuerung mit Controller und Lenkrad.
Mit diesen Erweiterungen präsentiert sich The Bus zum Launch als umfassende Simulation des Berliner Nahverkehrs, die sowohl technisch als auch inhaltlich den bislang größten Schritt in der Entwicklung des Projekts markiert.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei Media Markt vorbestellt gestern Mail bekommen Lieferung verzögert sich.
Dann bei Amazon gesehen 40€ direkt von Amazon oder 30€ von Amazon aber von aerosoft direkt geliefert 🤷🏼♂️ hab ich dann doch direkt Media Markt storniert und für 30€ bei Amazon bestellt. Kommt dann zwar erst Montag oder Dienstag aber egal
Mit Media Markt hat man echt nur Ärger. Gerade wenn man Spiele vorbestellt
Bei mir geht es eigentlich. Hatte bisher alles pünktlich und 2 Spiele sogar mal 1 Tag vorher (battlefield und blackops6)
Aber spiele wie the Bus zB da steht ja auch bei Media Markt keine Lieferung und keine Abholung. Haben das Spiel wahrscheinlich nicht auf Lager
War ja bei subway sim auch von aerosoft dasselbe
Habe es zwar pünktlich bekommen, aber war auch fast immer ausgegraut das es nicht verfügbar ist
Busse sind überhaupt nicht meins, kann die schon in echt nicht sehen.
Wie üblich bei Simulationsspiele, ist das auch nichts für mich. ✌🏻
Das Spiel sieht vielversprechend aus. Vor allem weil Berlin 1:1 nachgebaut ist. Das werde ich mir mal genauer anschauen
Kann man da auch angegriffen werden? Wenn man schon in Berlin Bus fährt… 🤷
Steh ich nicht so drauf
Daraus könnte man witzige Mini-Spiele machen.
Steht man da dann nur im Stau?
Als ich letztes Mal im Taxi durch Berlin gefahren bin, dachte ich, ich wäre auf der Achterbahn.🤣