The Bus: Bringt echten Berliner Nahverkehr auf Konsolen und PC

The Bus erscheint nach Early Access vollständig und bringt Berlins Nahverkehr realistisch auf PC und Konsolen.

Nach mehreren Jahren Entwicklung und einer erfolgreichen Early-Access-Phase ist es nun soweit: The Bus ist offiziell erschienen und ab sofort auf PC via Steam sowie auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar.

Entwickler TML-Studios und Publisher Aerosoft liefern damit die bislang umfangreichste Version ihrer detailverliebten Bussimulation.

Im Mittelpunkt steht eine originalgetreue 1:1-Nachbildung von Berlin, in der ihr als Busfahrer den Alltag des öffentlichen Nahverkehrs erlebt.

Offiziell lizenzierte Fahrzeuge, entwickelt in Zusammenarbeit mit der BVG, bringen euch über bekannte Strecken quer durch die Hauptstadt – von Alexanderplatz bis zum Brandenburger Tor. Dichte Verkehrslagen, wechselnde Wetterbedingungen und ein dynamischer Tag-Nacht-Zyklus sorgen dabei für ein authentisches Fahrerlebnis.

Mit der Vollversion erreicht die Simulation ihren bislang größten Umfang. Aufbauend auf dem Feedback aus der Early-Access-Phase wurde das Spiel umfassend erweitert und technisch überarbeitet.

Eine lebendigere Spielwelt mit KI-Verkehr, realistisch reagierenden Fahrgästen und neuen NPCs lässt Berlin spürbar aktiver wirken, während zusätzliche Buslinien und Fahrzeuge das Angebot erweitern.

Auch spielerisch wurde deutlich nachgelegt. Neben klassischen Fahrten im Linienbetrieb ermöglicht ein Wirtschaftsmodus den Aufbau eines eigenen Busunternehmens inklusive Flottenmanagement und Personalplanung. Ergänzt wird das Erlebnis durch neue Mehrspielerfunktionen (nur PC), verbesserte Fahrphysik sowie optimierte Steuerung mit Controller und Lenkrad.

Mit diesen Erweiterungen präsentiert sich The Bus zum Launch als umfassende Simulation des Berliner Nahverkehrs, die sowohl technisch als auch inhaltlich den bislang größten Schritt in der Entwicklung des Projekts markiert.