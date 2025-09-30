The Cabin Factory: Horrorspiel macht bald auch die Konsolen unsicher

Das psychologische Horrorspiel The Cabin Factory, entwickelt vom Indie-Studio International Cat Studios und veröffentlicht von Future Friends Games, erscheint am 16. Oktober 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One.

Nach dem erfolgreichen Release auf Steam im Dezember 2024, wo The Cabin Factory über 1.700 „Sehr Positive“ Bewertungen erhielt und durch virale Clips auf TikTok und X Millionen von Aufrufen generierte, folgt nun der Schritt auf die Konsolen.

Das Gameplay basiert auf einem spannenden Spot-the-Difference-Prinzip: Ihr untersucht verschiedene Hütten und entscheidet, ob die Umgebung sicher oder von übernatürlichen Erscheinungen heimgesucht wird.

Jede falsche Einschätzung wird bestraft, was den Nervenkitzel zusätzlich verstärkt. Inspiriert von Horror-Kurzspielen wie The Exit 8, Pools und dem legendären P.T., liefert The Cabin Factory eine intensive, etwa 60-minütige Spielerfahrung.

Die Konsolenversion wird Achievements für PlayStation und Xbox beinhalten, während das Supporter’s Pack DLC nur auf PC verfügbar bleibt. Mit einem Preis von 2,99 Euro bietet The Cabin Factory Horror-Fans in Deutschland ein außergewöhnlich spannendes Erlebnis und unterstreicht, warum dieser Titel bereits als Geheimtipp für Liebhaber atmosphärischer Gruselspiele gilt.