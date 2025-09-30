The Cabin Factory: Horrorspiel macht bald auch die Konsolen unsicher

Image: Feardemic

The Cabin Factory erscheint am 16. Oktober für Nintendo Switch, PlayStation und Xbox!

Das psychologische Horrorspiel The Cabin Factory, entwickelt vom Indie-Studio International Cat Studios und veröffentlicht von Future Friends Games, erscheint am 16. Oktober 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One.

Nach dem erfolgreichen Release auf Steam im Dezember 2024, wo The Cabin Factory über 1.700 „Sehr Positive“ Bewertungen erhielt und durch virale Clips auf TikTok und X Millionen von Aufrufen generierte, folgt nun der Schritt auf die Konsolen.

Das Gameplay basiert auf einem spannenden Spot-the-Difference-Prinzip: Ihr untersucht verschiedene Hütten und entscheidet, ob die Umgebung sicher oder von übernatürlichen Erscheinungen heimgesucht wird.

Jede falsche Einschätzung wird bestraft, was den Nervenkitzel zusätzlich verstärkt. Inspiriert von Horror-Kurzspielen wie The Exit 8, Pools und dem legendären P.T., liefert The Cabin Factory eine intensive, etwa 60-minütige Spielerfahrung.

Die Konsolenversion wird Achievements für PlayStation und Xbox beinhalten, während das Supporter’s Pack DLC nur auf PC verfügbar bleibt. Mit einem Preis von 2,99 Euro bietet The Cabin Factory Horror-Fans in Deutschland ein außergewöhnlich spannendes Erlebnis und unterstreicht, warum dieser Titel bereits als Geheimtipp für Liebhaber atmosphärischer Gruselspiele gilt.

  2. de Maja 298375 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 30.09.2025 - 11:35 Uhr

    Finde das sind keine richtigen Games, das sind eher so Bruchteile eines richtigen Spiels.
    Das sind so Dinger für Streamer die das an einem Abend durchzocken für ihre Community um überhaupt vernünftigen Content zu haben bevor sie nur Reactions machen.

  3. Dr Gnifzenroe 260780 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 30.09.2025 - 12:06 Uhr

    Es gibt Demos, die mehr liefern als 60 Minuten. Der Preis ist allerdings fair gewählt.

  4. ZwischensequenZ 800 XP Neuling | 30.09.2025 - 13:18 Uhr

    Ich freue mich riesig darauf, dass The Cabin Factory bald auch für Konsole erscheint! Die Atmosphäre und das Spielprinzip wirken super spannend, kann es kaum erwarten.

  6. FaMe 150705 XP God-at-Arms Bronze | 30.09.2025 - 14:10 Uhr

    Ach für 3€ würde ich es riskieren. Einfach ganz ohne Erwartung dran gehen

