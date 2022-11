The Callisto Protocol: CEO meldet sich nach Kritik der Fans zu Wort

Nachdem bekannt wurde, dass der Season Pass von The Callisto Protocol einige Todesanimationen beinhalten wird, wurden sofort kritische Stimmen der Fans laut. Daraufhin meldete sich nun Glen A. Schofield, CEO von Striking Distance Studios zu Wort.

„Um das klarzustellen: Wir halten nichts aus dem Hauptspiel für den Season Pass zurück. Wir haben noch nicht einmal mit der Arbeit an diesem Inhalt begonnen. Das ist alles neues Material, an dem wir im neuen Jahr arbeiten werden. Die Fans haben nach noch MEHR TÖTEN gefragt, also werden wir dem im nächsten Jahr Priorität einräumen“, sagte Glen A. Schofield via Twitter.