The Callisto Protocol: Erscheint noch im Jahr 2022, neuer Screenshot veröffentlicht

Bei den für diese Woche versprochen Neuigkeiten zu The Callisto Protocol handelt es sich um die Vorstellung des Spiels auf dem Cover der neusten Ausgabe der Zeitschrift Game Informer.

Neben dem Cover, welches ihr euch auf Game Informer anschauen könnt, wurde auch ein neuer Screenshot zum Horrorspiel gezeigt:

Zum Spiel der Entwickler von Striking Distance Studios, das aus zahlreichen Veteranen der Videospielindustrie besteht, wurden auch aktuelle Angaben zur Veröffentlichung gemacht.

So sprach Krafton als Publisher in seinem jüngsten Finanzbericht davon, dass The Callisto Protocol weiterhin in diesem Jahr erscheinen soll. Die Veröffentlichung peilt man für die zweite Jahreshälfte 2022 an.

Das Spiel scheint für den Publisher auch eine ganz neue Ebene der Qualität zu definieren. Denn man selbst bezeichnet es als einen AAAA-Titel, der höchste Qualität und die maximale Horrorerfahrung samt ausgezeichneter Actionmechanik verspricht.