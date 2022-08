The Callisto Protocol: Frisches Next-Gen-Gameplay von der Gamescom

Autor:, in / The Callisto Protocol

Aufregende neue Next-Gen-Spielszenen aus The Callisto Protocol wurden heute gezeigt.

Über drei Minuten an neuem Gameplay präsentierte Entwickler Strinking Distance Studios in einem neuen Video, dass auf der Gamescom Opening Night Live gezeigt wurde.

The Callisto Protocol erscheint am 02. Dezember für Xbox Series X|S und Xbox One.