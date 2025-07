The Callisto Protocol: Glen Schofield: Vielleicht war es mein letztes Spiel

Autor:, in / The Callisto Protocol

Glen Schofield, bekannt als kreativer Kopf hinter Dead Space und The Callisto Protocol, hat in einem offenen LinkedIn-Beitrag Zweifel an seiner Zukunft als Game Director geäußert.

Der Branchenveteran, der 2019 das Studio Striking Distance gründete, versucht derzeit vergeblich, ein neues Horrorprojekt auf den Weg zu bringen, das er gemeinsam mit seiner Tochter Nicole – ebenfalls Entwicklerin mit acht Jahren Berufserfahrung – konzipiert hat.

Das Konzept beschreibt eine neue Unterkategorie des Horrorgenres, die laut Schofield weit über klassische Genregrenzen hinausgeht.

Obwohl erste Reaktionen von Publishern und Investoren positiv ausfielen und mehrere Gespräche stattfanden, scheitert das Vorhaben bislang an der Finanzierung. Das ursprünglich auf 17 Millionen Dollar angesetzte Budget wurde mehrfach gekürzt, zuletzt auf 2 bis 5 Millionen – ein Rahmen, der der kreativen Vision kaum gerecht werden könne.

Schofield macht in seinem Beitrag deutlich, wie schwierig es geworden ist, in der aktuellen Spiellandschaft für neue, ambitionierte Ideen die nötige Unterstützung zu finden.

Trotz des Lobes für Konzept und Prototyp bleiben konkrete Zusagen bislang aus. Er deutet an, dass dies möglicherweise sein letzter Versuch als Director war, ein eigenes AAA-Projekt zu realisieren.