The Callisto Protocol: Kostenloser Gore Skin via Twitch Drops

Holt euch den kostenlosen Gore Skin für das Horrorspiel The Callisto Protocol über einen neuen Twitch Drop.

Passend zum heutigen Release von The Callisto Protocol könnt ihr euch einen Skin für das Horrorspiel via Twitch Drops holen.

Twitch Drops bietet euch Belohnungen in Form von digitalen Inhalten für Spiele an, in dem ihr sie auf Twitch anschaut.

Im Falle von The Callisto Protocol müsst ihr einem Streamer 30 Minuten lang beim Spielen zuschauen, um euch so den blutigen Gore Skin zu verdienen.

Den Twitch Drop könnt ihr euch ab sofort besorgen. Die Aktion dazu endet am 6. Dezember, 09:00 Uhr.

So sieht er Gore Skin aus: