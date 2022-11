The Callisto Protocol: Mastering Horror Episode 3 veröffentlicht

Autor:, in / The Callisto Protocol

Entwickler Striking Distance hat die dritte Episode der Mastering Horror Doku-Serie zum kommenden Sci-Fi-Horrorspiel The Callisto Protocol veröffentlicht.

Wurde in Episode 1 noch die Brutalität und deren Umsetzung in Horror Medien sowie in Episode 2 die Atmosphäre und Spannung thematisiert, geht es in Episode 3 um die Aspekte Hilflosigkeit und Menschlichkeit.

Im Video erklären Glen Schofield und das Entwicklerteam, auf welche Weise sie die beiden wichtigen Horror-Stilmittel in ihr Werk integriert haben und welcher Effekt damit bei Spielern erzielt werden soll.