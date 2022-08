The Callisto Protocol: Neuer Gegnertyp The Blind enthüllt

Autor:, in / The Callisto Protocol

The Callisto Protocol-Director Glen Schofield enthüllt den furchteinflößenden Gegnertyp „The Blind“.

Das von Dead Space inspirierte und von ehemaligen Entwicklern des Horror-Klassikers entwickelte The Callisto Protocol bietet wie sein Vorbild eine beklemmende Atmosphäre, garniert mit furchteinflößenden Monstern, die Spielern nach dem virtuellen Leben trachten.

Eine der Monster-Arten wurde nun von Director Glen Schofield via Twitter vorgestellt. Bei den unter dem Namen „The Blind“ bekannten Kreaturen handelt es sich um Biophage, die sich von lebender organischer Substanz ernähren. „The Blind“ hat sich in der Dunkelheit entwickelt und an die Gegebenheiten angepasst.

Optisch ähnelt die Kreatur einem verwesten Menschen, der von wurmähnlichen Lebewesen bewohnt wird, beziehungsweise aus diesen zu bestehen scheint.

The Callisto Protocol erscheint am 2. Dezember 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.