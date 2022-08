The Callisto Protocol: Performance Preview zum Unreal Engine 5 Horrorspiel

Autor:, in / The Callisto Protocol

In einem neuen Video könnt ihr euch eine Performance Preview zu The Callisto Protocol anschauen.

Mit The Callisto Protocol steht besonders für Horrorspielfans ein echter Hoffnungsträger in den Startlöchern und Fans hoffen hier natürlich auf einen echten Kracher, wie es einst Dead Space war.

Die Zeichen stehen gut, denn die Striking Distance Studios haben sich richtig in Zeug gelegt und wollen einiges aus der neuen Unreal Engine 5 herauskitzeln. The Callisto Protocol ist ein Multiplattform-Spiel, das im Dezember 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen soll.

In einem neuen „The Callisto Protocol Performance Preview-Video“ wird von IGN nun untersucht, wie die Verwendung der Unreal Engine 4 und Elemente einer benutzerdefinierten Version der Unreal Engine 4.27 zu einem beeindruckenden Effekt genutzt werden.

Diese Vorschau, unterstützt durch ein Interview mit dem Entwickler hinter The Callisto Protocol, gibt euch einen tieferen Einblick in das, was ihr von dem geistigen Nachfolger von Dead Space erwarten könnt.