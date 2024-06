The Callisto Protocol: Raus aus dem Abo für das Schwarzstahlgefängnis

Autor:, in / The Callisto Protocol

In diesem Video könnt ihr euch Gameplay aus dem Xbox Game Pass-Spiel The Callisto Protocol auf der Xbox Series X anschauen.

In The Callisto Protocol spielt ihr den Charakter Jacob Lee, der zu Unrecht in das Schwarzstahlgefängnis gesteckt wird.

Als sich dann noch Mithäftlinge in monströse Kreaturen verwandeln, gibt es nur noch ein Ziel, raus aus dem Horror-Knast! Mit einer Mischung aus Fern-, Nahkampf- und Schusswaffen stehen euch viele Möglichkeiten die Kreaturen zu besiegen zur Auswahl.

Bahnt euch einen Weg in Sicherheit und findet heraus, welche Krankheit die Häftlinge mutieren lässt.

The Callisto Protocol | Raus aus dem Schwarzstahlgefängnis

The Callisto Protocol ist für 69,99 EUR im Microsoft Store erhältlich und im Xbox Game Pass Ultimate enthalten.

