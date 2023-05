The Callisto Protocol: Riot-Modus hetzt Gegnerhorden auf Spieler

Striking Distance Studios wird heute einen neuen Spielmodus für The Callisto Protocol veröffentlichen.

Im Riot-Modus stellen sich Spieler Wellen von Feinden und meistern Herausforderungen. Mit verdienten Credits aus Kisten können Upgrades und andere Gegenstände gekauft werden, die im Kampf gegen die Monster hilfreich sein werden.

Für die Umsetzung des Modus wurden einige Regeln des Spiels gebrochen, da er den Kernelementen des Spiels eine andere Note verlieht, wie die Entwickler verraten haben.

Laut dem Leveldesigner Kevin Jaszanovits wollte man den Modus eher wie ein Arcade-Spiel gestalten, damit Spieler mehr Spaß daran haben. Gameplay-Elemente wurden daher angepasst oder gar entfernt. Als Leveldesigner schuf man weiterhin Umgebungen, in denen Spieler von Raum zu Raum rennen, während ihnen der Feind im Nacken lauert.

Bei der Wahl der passenden Strategie spielen auch die richtigen Waffen eine große Rolle. Denn im Riot-Modus stehen nur zwei Waffenslots zur Verfügung. Credits müssen daher klug für die Aufwertung der Wummen und das Öffnen der Kisten für Munition und Heilung eingesetzt werden.

Im Notfall hilft dann nur noch der Rampage-Modus. Durch die Aktivierung erhält der Spieler einen temporären Buff mit unbegrenzter Munition, GRP-Verbrauch und Insta-Kills.

„Wir wollten einfach nur Spaß am Morden haben. Also haben wir so viele Features in das Spiel eingebaut, wie wir konnten, um dieses Gefühl von Kampfspaß zu fördern. Wir haben den Spieler mit starken Waffen ausgestattet [und] ihm zusätzliche Perks gegeben, die es ihm ermöglichen, den Kampf auf ein neues Level zu bringen“, sagte Greene.