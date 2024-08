The Callisto Protocol: Spiel kam viel zu früh auf den Markt

Autor:, in / The Callisto Protocol

Schenkt man der Aussage von The Callisto Protocol-Director Glen Schofield Glauben, kam das Spiel zu früh auf den Markt. In einem Interview mit Dan Allen Gaming erklärte der ehemalige CEO der Striking Distance Studios, dass er mehr Zeit gebraucht hätte, The Callisto Protocol aber auf Drängen von Krafton viel zu früh auf den Markt kam.

Eigentlich wollte Schofield seiner Aussage zufolge noch 3,5 Monate länger an The Callisto Protocol arbeiten und er sei auch davon ausgegangen, dass er noch drei oder vier Monate länger Zeit habe. Noch im Oktober oder September 2021 hätte man ihm gesagt, dass er Zeit habe und man nichts übereilen wolle – eine Phrase, die er oft zu hören bekommen habe. Er solle einfach in das Spiel packen, was ihm einfalle.

Wie Schofield weiter ausführt, hätte er deshalb den Weihnachtsurlaub dafür verwendet, sich mit anderen zusammen Ideen einfallen zu lassen und Designs zu entwickeln. Doch im Januar hätten ihm Leute von Krafton gesagt, dass die Veröffentlichung im Dezember 2022 erfolgen solle.

Schofield hätte davor gewarnt, dass das nicht funktioniere und das nur umso mehr koste, da er dann mehr Leute brauche, um den Termin einhalten zu können. Die Situation spitzte sich aber auch aufgrund der Corona-Pandemie zu, da ein großer Teil der Belegschaft des Studios erkrankte und andere für bessere Konditionen den Arbeitsplatz wechselten.

Das sei verheerend gewesen, so Schofield, insbesondere, da 2021 49 Personen aufgehört hätten, da zu diesem Zeitpunkt andere Studios oft 10.000 Dollar mehr zahlten. 2021 beschreibt er deshalb als das schlimmste Jahr in seiner Karriere als Entwickler.

Rückblickend erklärt Schofield, dass er nicht hätte einknicken dürfen. Stattdessen hätte er einfach nicht liefern sollen. Wer das Spiel im Dezember haben wolle, solle selbst ins Studio kommen und daran arbeiten. Diese Meinung vertritt er jetzt.