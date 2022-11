The Callisto Protocol: Story-DLC und neue Todesanimationen im Season Pass

Die Veröffentlichung von The Callisto Protocol steht mit dem 2. Dezember 2022 praktisch vor der Tür. Jetzt sind Informationen zum Inhalt des Season Pass aufgetaucht.

Demnach werden 13 neue Todesanimationen für den Protagonisten Jacob im Season Pass enthalten sein. Das verraten neue Einträge zum Spiel auf Steam. Auch für Feinde wird es 12 neue geben.

Doch das ist natürlich nicht alles. Ein neuer Story-DLC soll euch noch weiter in die Geheimnisse des Callisto-Protokolls eintauchen lassen. Neue Herausforderungen stellen sich euch zudem im Modus Contagion, der euch mit dem Permadeath bestraft sowie einen Hordemodus mit brutalen Gegnern.

Beschreibung des Season Pass laut Steam-Store:

Outer Way Skin Kollektion: Tragt die Rüstung des Äußeren Weges, einer Untergrundorganisation, die gegen die UJC kämpft, während ihr darum kämpft, die Schrecken von Callisto zu überleben.

Contagion-Paket: Entdeckt die ultimative Survival-Horror-Erfahrung mit einem neuen Modus, Contagion. Mit reduzierten Munitions- und Lebenspunktverlusten, einem angepassten Schwierigkeitsgrad und Permadeath – es gibt keine zweite Chance, dem Black Iron Prison oder den Schrecken, die unter der Oberfläche von Callisto lauern, zu entkommen. Das Contagion-Paket enthält außerdem dreizehn neue Jacob-Todesanimationen und die Watchtower Skin Collection.

Aufruhr-Paket: Wagt euch in ein bisher unentdecktes Gebiet des Schwarzen Eisengefängnisses und kämpft euch durch Wellen brutaler Gegner. Sammelt Credits, um eure Waffen zu verbessern oder neue zu schmieden, und überlebt den Ansturm so lange wie möglich in Riot, einem völlig neuen Modus. Das Riot-Paket enthält außerdem zwölf neue Feind-Todesanimationen und die Engineer Skin Collection.

Story-DLC: Taucht tiefer in die grausamen Geheimnisse des Callisto-Protokolls ein.