The Callisto Protocol: Umfangreiche Präsentation während Gamescom-Show

The Callisto Protocol wird während der Gamescom präsentiert, wobei es auch neues Gameplay zu sehen geben wird.

Geoff Keighley hat offiziell verkündet, dass während dem Opening Live Night Showcase auch The Callisto Protocol präsentiert wird.

Glen A. Schofield wird mit auf der Bühne stehen und das Spiel präsentieren. Geoff Keighley sagte dazu, dass er schon einen kleinen Ausschnitt sehen durfte und er es noch besser findet, als die Summer Game Fest Demo. Möglicherweise wird auch der neue Gegnertyp gezeigt.

The Callisto Protocol erscheint am 2. Dezember 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.