The Callisto Protocol: Update behebt Probleme mit Frame Rate und Abstürze auf Konsolen

Auf Konsolen wurden in The Callisto Protocol Probleme mit der Frame Rate und Abstürze behoben.

Für alle Konsolen wurde ein neues Update zum Horrorspiel The Callisto Protocol ausgerollt.

Striking Distance Studios adressiert damit die von Spielern gemeldeten Probleme mit der Framerate sowie Abstürze.

Der Entwickler bestätigt auch Probleme mit Raytracing-Reflexionen auf Xbox Series X, um die man sich kümmern wird.

Details zur Lösung des Raytracing-Problems auf Xbox Series X und welche Verbesserungen man am Spiel vornehmen wird, sollen in dieser Woche kommuniziert werden.

The Callisto Protocol erschien erst am Freitag für Konsolen und PC. Lest dazu unseren XboxDynasty-Testbericht zum actionreichen Weltraum-Horror und schaut euch auch unsere 4K-Gameplay-Videos an.