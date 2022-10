The Callisto Protocol: Verstärkter Horror-Aspekt dank dynamischer KI

Autor:, in / The Callisto Protocol

In einem neuen Interview erklärt Entwickler Striking Distance, auf welche Weise sich die dynamische KI positiv auf den Horror-Aspekt von The Callisto Protocol auswirkt.

Entwickler Striking Distance möchte mit seinem kommenden Sci-Fi-Horrorspiel The Callisto Protocol Spielern das Fürchten lehren. Wie genau das klappen soll und welche Rolle die dynamische KI im Zusammenspiel mit dem „Lüftungsschacht-System“ und Audio-Design des Titels dabei spielen, erklärt Chief Technical Officer Mark James im Interview mit VG247:

„Wir haben eine erstaunliche KI. Unsere KI trifft manchmal die Entscheidung, euch nicht anzugreifen. Sie springt stattdessen in einen Lüftungsschacht vor euch – sodass ihr es seht und jetzt wisst, dass sich dort ein Feind befindet, und dieser nur auf den nächsten Moment wartet, um aus einem anderen Lüftungsschacht herauszuspringen und euch anzugreifen.“ „Das erste Mal, wenn das passiert, und du denkst: ‚Warum hat mich dieser Typ nicht angegriffen, warum ist er weggelaufen?‘ – dann haben wir dich. Denn als Spieler gehen wir davon aus, dass uns alles auf dem Bildschirm angreifen wird. Das erste Mal, dass das nicht passiert, wird euch wirklich verunsichern. Dann können wir die Audio-Engine verwenden, um euch kleine Hinweise darauf zu geben, wo sich dieses Ding um euch herum befindet. Vielleicht hörst du es dort drüben davonhuschen, oder du hörst vielleicht ein Holpern, sechs Meter entfernt. Oder wir platzieren es sogar in einem anderen Raum. Die KI sucht nach dem besten Zeitpunkt. Was auch immer es für dich schlimmer machen wird.“

Neben dem „Lüftungsschacht-System“ verfügt die KI der Biophagen zusätzlich über die Fähigkeit, sich dem Spielstil der Spieler anzupassen und auf vermehrt genutzte Angriffe mit entsprechenden Gegenhandlungen zu reagieren:

„Die KI findet immer den besten Angriffsweg. Manchmal versuchen sie, dir näher zu kommen. Manchmal reagieren sie auf die Art und Weise, wie du spielst, um das auszunutzen. Angenommen, du setzt vermehrt auf Fernkampf-Schusswaffen – der Feind wird sich aus deiner Sichtlinie bewegen, wahrscheinlich in einen Schacht, und einen anderen Weg finden, um zu dir zu kommen.“ „Wenn du wiederholt die gleiche Art von Angriff verwendest, wird der Feind sein Verhalten intelligent ändern. Das hängt alles mit dem sich verändernden Virus zusammen – er mutiert und entwickelt die Menschen, die im Gefängnis waren, zu besseren Gegnern. Zu Gegnern, die dich leichter töten können.“

The Callisto Protocol erscheint am 2. Dezember 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.