The Callisto Protocol: Xbox-Grafikvergleich nach Raytracing-Update 1.09

Autor:, in / The Callisto Protocol

Wie es um die Performance von The Callisto Protocol nach dem Raytracing-Update auf Xbox-Konsolen bestellt ist, zeigt ein neues Vergleichsvideo.

Der Launch des Horrorspiels The Callisto Protocol verließ nicht ganz reibungslos. So gab es anfangs Probleme mit Abstürzen, der Framerate und auch beim Raytracing.

Ein neues Video von ElAnalistaDeBits vergleicht jetzt die Versionen 1.05 und 1.09 auf Xbox miteinander, denn im letzten Update wurden Verbesserungen vorgenommen und auch Raytracing-Reflexionen auf der Xbox Series X wurden aktiviert.

Im Video fallen demnach die hinzugekommenen Raytracing-Reflektionen im Modus Qualität auf Xbox Series X sofort auf. Sie machen sich etwa beim Betrachten im Spiegel, aber auch auf anderen Oberflächen oder gar Pfützen bemerkbar.

Dennoch ist die Auflösung der Reflektionen gegenüber der PlayStation 5 hier geringer und das Feature laut der Analyse nicht richtig auf der Flaggschiff-Konsole von Microsoft umgesetzt worden.

Auf der Xbox One habe sich die Framerate weiterhin zwar leicht verbessert und es ruckelt nicht mehr so viel, doch stürzt das Spiel auch weiterhin ab. Die Framerate auf Xbox Series X habe sich im Wesentlichen nicht verändert. Und auch die Leistung des Horrorspiels auf Xbox Series S und Xbox One X bleibt dieselbe.

Der Vergleich im Video: