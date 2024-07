The Casting of Frank Stone: Horror-Adventure erscheint im September

Autor:, in / The Casting of Frank Stone

Der Horror-Adventure Titel von Supermassive Games „The Casting of Frank Stone“ erscheint im September für PC und Konsolen.

Das Entwicklerstudio „Supermassive Games“ bringt euch mit „The Casting of Frank Stone“, nach „Until Dawn“ und der „Dark Pictures“ Reihe, ein neues Einzelspieler Horror-Adventure Spiel.

Dieses spielt im wohlbekannten Dead by Daylight Universum und handelt von einer Gruppe Teenager, welche sich auf den Weg nach Oregon in eine Stahlfabrik machen, um einen Dokumentarfilm über dort stattgefundene Verbrechen zu drehen.

The Casting of Frank Stone erscheint am 3. September für Xbox Series X/S, Playstation 5 und PC.

Solltet ihr vorhaben, das Spiel vorzubestellen, erwarten euch exklusive Belohnungen für Dead by Daylight:

Kosmetischer Gegenstand „Murder Mill“-Shirt für alle Originalüberlebenden

„Murder Mill“-Abzeichen und -Banner

2 Mio. Blutpunkte

Kosmetischer Gegenstand „Frank Stone“-Maske für den Fallensteller [ Nur in der Deluxe Version ]

] „Frank Stone“-Abzeichen und -Banner [ Nur in der Deluxe Version ]

] 3 Rellik-Puppen-Glücksbringer [Nur in der Deluxe Version]

Hier könnt ihr euch den Trailer selbst ansehen, in dem es um Murder Mill geht, einen selbst gedrehten Horrorfilm, der im Mittelpunkt der Geschichte des Spiels steht. Um den Film ranken sich Geheimnisse und urbane Mythen. Jedes Mal, wenn er vorgeführt wird, wird das Publikum von mörderischen Impulsen übermannt.