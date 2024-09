The Casting of Frank Stone: Horror-Erlebnis ab sofort erhältlich

Autor:, in / The Casting of Frank Stone

Die Welt von Dead by Daylight erhält durch das Horror-Erlebnis The Casting of Frank Stone eine neue Facette.

Behaviour Interactive und Supermassive Games geben die Veröffentlichung von The Casting of Frank Stone bekannt. Das cinematische Horror-Erlebnis aus der Welt von Dead by Daylight ist ab sofort für Playstation 5, Xbox Series X/S und PC erhältlich.

Der Schatten von Frank Stone fällt auf Cedar Hills, eine Stadt, die durch seine brutale Vergangenheit für immer verändert wurde. Wie eine Gruppe von Jugendlichen bald erfahren wird, greift Stones blutgetränktes Vermächtnis tief und hinterlässt Narben in Familien, Generationen und der Realität. Die Spieler erleben die Geschichte aus der Sicht von vier jungen Filmemacher und entscheiden über ihr Schicksal, spielen mit ihren Beziehungen und lenken ihren Filmdreh von „Murder Mill“, dem zukünftigen Kultfilm mit düsteren Folgen.

Jede Entscheidung bestimmt über den weiteren Verlauf der Geschichte und damit auch über Leben und Tod der Charaktere. Die Spieler erkunden unheimliche Umgebungen, lösen Rätsel und meistern Quick-Time-Events, während sich das Geheimnis um Frank Stone offenbart.

„Wir wollen die Spieler immer wieder vor schmerzvolle Entscheidungen mit schwerwiegenden Konsequenzen stellen – und bei Frank Stone ist uns das besonders gut gelungen“, erklärt Steve Goss, Creative Director bei Supermassive Games. „Zu wissen, dass das Leben eines Charakters auf Messers Schneide steht, kann extrem packend sein. Dabei kam uns die Welt von Dead by Daylight zugute, die bereits ein so furchterregendes und faszinierendes Universum geschaffen hatte.“

Neben der Story bietet The Casting of Frank Stone diverse Features:

Die Schnittraum-Etage: In der Schnittraum-Etage gibt es die Möglichkeit, die finale Version der Geschichte „zusammenzuschneiden“. Dafür können wichtige Wendepunkte erneut aufgesucht, fehlende Sammelobjekte aufgespürt und die dramatischsten Momente noch einmal erlebt werden. Das Feature wird sofort freigeschaltet, wenn die Deluxe-Edition gekauft wird – alternativ steht das Feature allen nach dem ersten Spieldurchlauf zur Verfügung.

In der Schnittraum-Etage gibt es die Möglichkeit, die finale Version der Geschichte „zusammenzuschneiden“. Dafür können wichtige Wendepunkte erneut aufgesucht, fehlende Sammelobjekte aufgespürt und die dramatischsten Momente noch einmal erlebt werden. Das Feature wird sofort freigeschaltet, wenn die Deluxe-Edition gekauft wird – alternativ steht das Feature allen nach dem ersten Spieldurchlauf zur Verfügung. Integration für Twitch: Streamer können das Erlebnis von The Casting of Frank Stone für ihr Publikum um zusätzliche interaktive Möglichkeiten erweitern. Während das Spiel voranschreitet, können die Zuschauer über den Ausgang einer Entscheidung abstimmen – sofern die Streamer keines ihrer begrenzten Vetos einsetzen.

Streamer können das Erlebnis von The Casting of Frank Stone für ihr Publikum um zusätzliche interaktive Möglichkeiten erweitern. Während das Spiel voranschreitet, können die Zuschauer über den Ausgang einer Entscheidung abstimmen – sofern die Streamer keines ihrer begrenzten Vetos einsetzen. 8-mm-Kamera: Wer durch die Linse sieht, erblickt unfassbares Grauen. Im Laufe der Geschichte werden die Spieler von einem unsichtbaren Schrecken verfolgt. Wenn die Kamera zu knistern beginnt, ist dies das Zeichen, durch den Sucher zu schauen und das zu entdecken, was im Verborgenen lauert.

Wer durch die Linse sieht, erblickt unfassbares Grauen. Im Laufe der Geschichte werden die Spieler von einem unsichtbaren Schrecken verfolgt. Wenn die Kamera zu knistern beginnt, ist dies das Zeichen, durch den Sucher zu schauen und das zu entdecken, was im Verborgenen lauert. Plündererspürsinn: Der Plündererspürsinn, benannt nach dem Überlebendentalent in Dead by Daylight, zeigt die Aura einer Schmuckstücktruhe, die die Spielenden vielleicht übersehen haben. Auf Tastendruck erscheinen die Auren aller Schmuckstücktruhen in der Nähe.

Der Plündererspürsinn, benannt nach dem Überlebendentalent in Dead by Daylight, zeigt die Aura einer Schmuckstücktruhe, die die Spielenden vielleicht übersehen haben. Auf Tastendruck erscheinen die Auren aller Schmuckstücktruhen in der Nähe. Couch-Koop: The Casting of Frank Stone kann auch als Gruppe erlebt werden – mit bis zu fünf Spieler , die gemeinsam offline spielen. Reicht den Controller weiter, wenn sich die Charakterperspektive im Spiel ändert, und findet heraus, welches Mitglied eurer Truppe am ehesten einen Horrorfilm überleben würde.

„Es ist der Wahnsinn, die Welt von Dead by Daylight aus dieser neuen Perspektive zu sehen“, sagt Stephen Mulrooney, Chief Product Officer bei Behaviour Interactive. „Wir wissen, dass die Spieler sich schon länger ein Einzelspieler-Erlebnis wünschen, und Supermassive hat herausragende Arbeit dabei geleistet, eine wahrhaft packende Horrorgeschichte in unserem Universum zu erzählen. Wir freuen uns schon total darauf, wie die Fans auf all die Easter Eggs und Querverweise reagieren.“

The Casting of Frank Stone ist in zwei Versionen erhältlich:

The Casting of Frank Stone: Standard Edition gibt es für 39,99 € in digitaler Form für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Im Kauf enthalten sind zusätzliche Belohnungen für Dead by Daylight: ein „Murder Mill“-T-Shirt für alle Originalüberlebenden, ein „Murder Mill“-Abzeichen und -Banner sowie zwei Millionen Blutpunkte.

gibt es für 39,99 € in digitaler Form für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Im Kauf enthalten sind zusätzliche Belohnungen für Dead by Daylight: ein „Murder Mill“-T-Shirt für alle Originalüberlebenden, ein „Murder Mill“-Abzeichen und -Banner sowie zwei Millionen Blutpunkte. The Casting of Frank Stone: Deluxe Edition gibt es für 49,99 € in digitaler Form für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Im Kauf enthalten sind die sofortige Freischaltung des Features „Schnittraum-Etage“ sowie acht exklusive Kostüme. Außerdem bietet die Deluxe-Edition zusätzliche Belohnungen für Dead by Daylight: eine „Frank Stone“-Maske für den Fallensteller, ein „Frank Stone“-Abzeichen und Banner, 3 Rellik-Glücksbringer, ein „Murder Mill“-T-Shirt für alle Originalüberlebenden, ein „Murder Mill“-Abzeichen und – Banner sowie zwei Millionen Blutpunkte.