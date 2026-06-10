The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem: Verwandelt ein Haus in pures Party-Chaos

Publisher Outright Games hat gemeinsam mit Dr. Seuss Enterprises das neue Partyspiel The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem angekündigt. Der Titel erscheint am 30. Oktober 2026 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Inspiriert von einem der bekanntesten Kinderbücher der Welt, versetzt Rainy Day Mayhem Spieler in eine Welt voller verrückter Ereignisse, chaotischer Herausforderungen und familienfreundlicher Minispiele. Dabei können bekannte Figuren wie Sally, Johnny, Thing 1, Thing 2 und Little Cat A gespielt werden, während Cat in the Hat und Fish das Geschehen begleiten.

Im Mittelpunkt stehen zwei verschiedene Spielmodi. In „Find the Cat“ begeben sich Spieler auf die Suche nach dem schwer fassbaren Cat in the Hat und durchstöbern dabei das gesamte Haus. Überdies bietet das Spiel insgesamt 18 Minispiele, die auf Humor und schnelle Mehrspieler-Action setzen. Dazu gehören unter anderem die Jagd nach entlaufenen Pinguinen oder das Dekorieren riesiger Torten.

Das Spiel kann allein oder gemeinsam mit bis zu vier Spielern im lokalen Mehrspielermodus gespielt werden. Laut den Entwicklern wurde besonderer Wert auf eine zugängliche Steuerung sowie verschiedene Schwierigkeitsgrade gelegt, damit Spieler aller Altersgruppen gemeinsam Spaß haben können.

Mit The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem feiert die berühmte Kinderbuchfigur damit ihr Debüt in einem neuen Partyspiel, das vorwiegend Familien und jüngere Spieler ansprechen soll.

Features im Überblick

Einzelspieler- und lokaler Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler

Zwei Spielmodi inklusive „Find the Cat“

Insgesamt 18 Minispiele

Spielbare Figuren aus dem Dr.-Seuss-Universum

Anpassbare Schwierigkeitsgrade

Familienfreundliches Gameplay mit Fokus auf Wiederspielwert

The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem erscheint am 30. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC.