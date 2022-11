The Chant: Accolades-Trailer zum Survival-Horror

Autor:, in / The Chant

Der Accolades-Trailer zu The Chant fängt einige Pressestimmen des Survival-Horrorspiels ein.

Seit Anfang November ist The Chant bereits für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC verfügbar. Wie das Survival-Horrorspiel bei der Fachpresse ankommt, wird im Accolades-Trailer deutlich.

In The Chant von Brass Token und Prime Matter müssen Spieler ihre Überlebensfähigkeiten in einem abgelegenen und spirituellen Rückzugsort unter Beweis stellen und einem psychedelischen Schrecken entkommen.

Den XboxDynasty-Testbericht zum spirituellen Kultisten-Horror könnt ihr hier nachlesen.