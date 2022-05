The Chant: Teaser-Trailer zum Horror-Action-Adventure

Autor:, in / The Chant

Bereits am 11. Junu 2021 haben wir über The Chant berichtet. Dabei hat Prime Matter ein kosmisches Horror-Game namens The Chant angekündigt.

Nun gab der Publisher bekannt, dass das Horror-Action-Adventure im Herbst erscheinen soll. Bei den Plattformen gab es auch eine Änderung und somit wird das Spiel nicht mehr für Xbox One oder PlayStation 4 veröffentlicht, sondern nur für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC.

Über The Chant: Frieden, Ruhe und Erleuchtung auf einer idyllischen, abgelegenen Insel – was kann man sich mehr wünschen? Die dunkle Seite der Spiritualität durchbricht die Grenzen der Normalität in dem neuen psychedelischen Horrortitel The Chant, einem Third-Person-Horror-Action-Adventure, das euch an den Rand eures Verstandes bringen wird.

The Chant spielt in einem spirituellen Rückzugsort auf einer abgelegenen Insel und lässt die Spieler versuchen zu überleben, nachdem ein ritueller Gesang furchtbar schiefgelaufen ist und ein Portal zu einer Albtraumdimension namens The Gloom geöffnet hat.

Diese Dimension ernährt sich von negativer Energie und treibt euch und die anderen in den Wahnsinn, indem sie sich Ängste und Befürchtungen zunutze macht und sie als interdimensionale Kreaturen manifestiert. The Chant nimmt euch mit auf eine Reise des psychedelischen Horrors, wie ihr sie noch nie erlebt habt, versprechen zumindest die Entwickler.

Aber es ist nicht alles so verloren, wie es scheint. Wenn ihr die Geheimnisse einer New-Age-Sekte aus den 1970er Jahren enträtselt und gleichzeitig euren Geist, Körper und eure Seele stärkt, könnt ihr die Auswirkungen des Chants rückgängig machen und verhindern, dass ihr für immer in der Düsternis gefangen seid.