The Coalition: Erste Grafik zur Unreal Engine 5 Demo veröffentlicht

Wie wir bereits berichtet haben, wird The Coalition schon bald eine erste Unreal Engine 5-Demo auf der GDC 2021 mit dem Projektnamen Alpha Point zeigen.

Als kleinen Vorgeschmack wurde eine erste Grafik (via Klobrille) von der Xbox Series X-Version der Demo veröffentlicht:

Dazu heißt es auf der offiziellen Website:

„Präsentiert von Kate Rayner, Studio Technical Director und Colin Penty, Technical Art Director bei The Coalition – Erleben Sie das öffentliche Debüt von Alpha Point, einer technischen UE5-Demo, die von The Coalition erstellt wurde, um UE5 auf der Xbox Series X/S zu testen. Hören Sie, was das Team beim Testen interner Nanite-Assets in Lumen-gesteuerten Beleuchtungsszenarien gelernt hat, und erfahren Sie, wie sich die Leistung und der Speicher von UE5 in Produktionsumgebungen im Stil der Xbox Series X und S schlägt.“