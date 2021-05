The Coalition: Gears-Entwickler arbeitet nicht an Star Wars-Spiel

Autor:, in / The Coalition

Lange hielten sich die Gerüchte von Jeff Grubb, dass bei The Coalition vielleicht ein neues Star Wars-Spiel in der Mache sei. Dies sei nicht der Fall bestätigte jetzt ein Entwickler von The Coalition auf Reddit. Demnach arbeitet das Gears-Team weiterhin an der Gears-Franchise und konzentriert sich ab sofort auf die Unreal Engine 5.