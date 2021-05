The Coalition: Gerücht: Kleineres Unreal Engine 5 Projekt in Arbeit

Autor:, in / The Coalition

Wie wir bereits berichtet haben, wechselt der Gears-Entwickler The Coalition mit seinen Projekten zur neuen Unreal Engine 5. Um diese Next-Gen-Engine besser kennenzulernen, planen sie laut Jeff Grubb ein kleineres experimentelles Projekt, um Erfahrungen damit zu sammeln.

Wie er in einer neuen Podcast-Episode von „colteastwood“ anmerkt, wird dieses neue Spiel einige Zeit brauchen, was bei einem Wechsel zu einer neuen Engine nur allzu verständlich ist. Sobald sie die Engine beherrschen und in- und auswendig kennen, würden sie mit voller Kraft an Gears 6 weiterarbeiten. Mehr dazu ab 27:43 im Video.

Gleichzeitig glaubt Jeff Grubb aber auch nicht, dass Gears 6 auf der E3 dieses Jahr gezeigt werden wird, da Microsoft momentan einfach zu viel in der Pipeline hat.