The Colonists: Erscheint 2021 für Konsolen

Das bisher exklusiv für PC veröffentlichte Roboter-Siedlungsbauspiel The Colonists erscheint noch dieses Jahr für Xbox One.

Auroch Digital Ltd. hat angekündigt, dass The Colonists noch dieses Jahr für Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch erscheinen wird.

Das von Klassikern wie Anno und die Siedler inspirierte Roboter-Siedlungsbauspiel bietet die bekannten Mechaniken wie unter anderem Straßenbau, Boots- und Zugtransportsysteme, Ressourcenernte, Erstellen von Produktionslinien und kombiniert diese mit liebenswerten Robotern.

Jeder der einzelnen Roboter hat dabei seine eigene Aufgabe und hilft gemeinsam mit seinen mechanischen Kollegen das Ziel der automatisierten Harmonie zu erreichen.

In den aus der PC-Version bekannten Spielmodi, bestehend aus einer 14 Missionen umfassenden Kampagnen, einem Sandbox-Modus sowie einem Herausforderungs-Modus dürfen sich Konsolenspieler über einige neue kleine Details freuen, die exklusic der Konsolen-Version vorbehalten sind.

Zudem wird die Konsolen-Version von The Colonists mit neuen Steuerelementen und einer für Controller optimierten Benutzeroberfläche versorgt.

Ein genaues Datum oder ein engerer Zeitraum für die Veröffentlichung von The Colonists ist aktuell noch nicht bekannt.