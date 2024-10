The Coma 2B: Catacomb: Horror aus Korea zurückgekehrt

Pünktlich zu Halloween erscheint der Horrortitel The Coma 2B: Catacomb von Entwickler Dvora Studio und Publisher Headup auf Nintendo Switch, Xbox, PlayStation und PC (Steam | Epic Games Store | GOG).

Der neueste Teil der beliebten The Coma-Reihe begleitet den mutigen Protagonisten Youngho, der sich den finsteren Geheimnissen eines dunklen Spiegeluniversums und den täglichen Herausforderungen des Highschool-Lebens stellen muss. Wird er The Coma überleben und seine Freunde beschützen können?

In The Coma 2B: Catacomb – der narrativen Brücke zwischen The Coma und The Coma 2: Vicious Sisters – kehrt Youngho nach dem Verlassen der finsteren Spiegelwelt The Coma in seinen Highschool Alltag zurück.

Doch der Schein trügt, und bald entdeckt er eine mysteriöse Anlage unter dem Dokkaebi-Markt und muss erneut in die unheimliche Parallelwelt eintauchen. Nur mit einer Taschenlampe bewaffnet, stellt er sich dunklen Gefahren, sammelt Hinweise und löst Rätsel. Kann er den Schrecken noch einmal entkommen?

Die Features von The Coma 2B: Catacomb umfassen:

Aktualisierte Gameplay-KI – die gnadenlosen Verfolger, die dich jagen, sind noch gefährlicher

Tauscht Gegenstände auf dem Dokkaebi-Markt, um euch auf lebensbedrohliche Situationen vorzubereiten

Erkundet den albtraumhaften Stadtteil Sehwa und entdeckt seine dunklen Geheimnisse

Sammelt Ressourcen, um tödliche Begegnungen zu überleben

Schaltet Werkzeuge und Upgrades frei, um zuvor unzugängliche Bereiche zu erreichen

Lebendige, handgezeichnete Ingame-Grafiken und Comic-Strips schaffen eine immersive Welt voller Horror, Gefahr und Erkundung.