The Coma 3: Bloodlines: Das Finale der Survival-Horror-Saga

Mit The Coma 3: Bloodlines erwartet euch 2026 der abschließende Teil der bekannten Survival-Horror-Reihe von Dvora Studio und Headup.

In diesem 2D-Abenteuer müsst ihr unaufhaltsamen Verfolgern entkommen, während ihr Rätsel löst, Hinweise sammelt und ein Netz aus Flüchen und Geheimnissen entwirrt. Die Handlung führt euch zurück an die Sehwa High School, den zentralen Schauplatz des ersten Spiels, dessen letztes verborgenes Geheimnis nun gelüftet wird. Gleichzeitig wird die Hintergrundgeschichte der Ghost Vigilantes offenbart, die im Verborgenen in der Welt von The Coma agierten.

Neben bekannten Figuren treten neue Charaktere auf, die die Geschichte vorantreiben und mit unerwarteten Wendungen verbinden, was inhaltlich den Bogen von The Coma 1 über The Coma 2 bis zum Finale spannt. Ihr erkundet neue Schauplätze jenseits der vertrauten Schul- und Stadtumgebungen, erlebt eine von okkulten Elementen geprägte Atmosphäre in einer besonderen Region Südkoreas und entscheidet selbst, ob ihr euch versteckt, flieht oder den Kampf sucht.

Drei spielbare Charaktere mit individuellen Fähigkeiten eröffnen euch unterschiedliche Strategien und Perspektiven, um das Albtraumszenario von The Coma 3: Bloodlines zu überleben.