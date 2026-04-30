The Coma 3: Bloodlines: Finale Horror-Episode auf PC, PlayStation und Xbox gestartet

The Coma 3: Bloodlines ist ab sofort für PC, PlayStation und Xbox erhältlich und bringt die Horror-Reihe zum Finale.

The Coma 3: Bloodlines ist ab sofort für PC, PlayStation und Xbox erhältlich und markiert den Abschluss der Survival-Horror-Reihe von Dvora Studio und Headup, die damit die Geschichte rund um das Coma-Universum in ihre finale Phase überführt.

Der dritte Serienteil knüpft direkt an die Ereignisse rund um die Sehwa Private High School an und führt die Handlung mit den Figuren Youngho, Mina und Jihyun in neue, gefährlichere Gebiete außerhalb der bekannten Umgebung. Dabei verschiebt sich der Fokus stärker auf ein Zusammenspiel aus Stealth, Überleben und direkten Konfrontationen in wechselnden Szenarien.

Im Zentrum steht erneut die düstere „Coma World“-Ebene, in der urbane Legenden und Gerüchte zur Realität werden und jede Begegnung potenziell tödliche Konsequenzen haben kann. Die Spielwelt setzt dabei auf eine Mischung aus Mystery- und Okkult-Elementen, die das psychologische Horrorkonzept der Reihe weiter vertiefen.

Mit dem Verlassen der bekannten Schul- und Stadtumgebungen erweitert The Coma 3: Bloodlines das Setting deutlich und verlagert die Handlung in neue, unvorhersehbare Regionen, in denen Entscheidungen über Vertrauen und Überleben eine zentrale Rolle spielen.

Drei spielbare Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten sorgen zusätzlich für variierende Spielansätze, während sich die Bedrohungen dynamisch an die jeweilige Situation anpassen und zwischen Schleichen, Flucht und Kampf wechseln lassen.