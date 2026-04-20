The Coma 3: Bloodlines: Termin für lange erwartetes Serien-Ende steht fest

The Coma 3: Bloodlines erscheint am 30. April und bringt die düstere Survival-Horror-Reihe auf PC und Konsolen zum Abschluss.

Dvora Studio und Headup haben den offiziellen Veröffentlichungstermin für The Coma 3: Bloodlines bestätigt. Der nächste Hauptteil der bekannten Survival-Horror-Reihe erscheint am 30. April für PC, PlayStation und Xbox und markiert gleichzeitig das finale Kapitel der Geschichte rund um Youngho und seine Freunde.

Im Zentrum steht erneut eine beklemmende 2D-Survival-Horror-Erfahrung, in der Spieler in einer von Schatten dominierten Welt ums Überleben kämpfen müssen. Diese sogenannte Coma Welt verwandelt urbane Legenden und Gerüchte in eine gefährliche Realität, in der jeder Fehler gravierende Folgen haben kann.

Besonders gefährlich bleibt das Grundprinzip dieser Dimension. Wer in dieser Welt als lebender Eindringling stirbt, verliert seine Verbindung zur Realität endgültig und kehrt nicht mehr zurück. Dieses Konzept verstärkt die permanente Bedrohung und den Druck während der gesamten Spielzeit.

Das neue Kapitel führt Spieler zudem in bislang unbekannte Regionen innerhalb Südkoreas. Statt vertrauter Schul- oder Stadtumgebungen stehen nun neue Schauplätze im Mittelpunkt, die frische Missionen und unvorhersehbare Situationen bieten.

Auch spielerisch setzt The Coma 3: Bloodlines auf Vielfalt. Drei spielbare Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten ermöglichen verschiedene Herangehensweisen an die Bedrohungen. Ob Schleichen, Überleben oder direkte Konfrontation, jede Entscheidung beeinflusst den Verlauf der Geschichte und die Art, wie ihr die albtraumhafte Welt erlebt.

Mit dem Abschluss der Reihe verspricht das Spiel ein finales Kapitel voller Geheimnisse, Flucht und psychologischem Horror, das die Geschichte von The Coma zu einem Ende führt.