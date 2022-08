The Company Man: Von The Office inspiriertes Jump’N’Run erscheint nächste Woche

Autor:, in / The Company Man

The Company Man ist ein von der US-Serie The Office inspiriertes Jump’N’Run, das nächste Woche für Xbox-Konsolen erscheint.

Der Videospiel-Publisher Leoful und das malaysische Indie-Studio Forust geben bekannt, dass das Office-Adventure The Company Man am 26. August 2022 weltweit für Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 4|5 erscheint. Das Spiel ist derzeit auch für Nintendo Switch erhältlich.

Die Xbox- und PlayStation-Versionen von The Company Man bieten Grafik- und Leistungsverbesserungen, die es in anderen Versionen des Spiels nicht gibt. Die 4K-Auflösung wird auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PlayStation 4 Pro unterstützt. Das Spiel läuft mit 120 FPS auf Xbox Series X|S und PlayStation 5, und 60 FPS auf Xbox One, PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro.

The Company Man ist ein klassischer Action-Platformer, der von der beliebten amerikanischen Fernsehserie „The Office“ inspiriert wurde. Ihr spielt die Rolle von Jim, einem jungen Angestellten, der bei der Good Water Company anfängt.

Unzufrieden mit der Art und Weise, wie das Unternehmen geführt wird, macht sich Jim daran, seinen Chef zu stürzen und CEO zu werden. Startet E-Mail-Attacken gegen Mitarbeiter mit einer leistungsstarken Tastatur, rennt und springt durch Abteilungen von der Personalabteilung bis zum Marketing, steigert sich mit Kaffeebohnen und zeigt ihnen, wer der Boss ist!

The Company Man wird am 26. August 2022 weltweit digital für Xbox- und PlayStation-Konsolen erscheinen. Digitale Vorbestellungen sind ab sofort für die Xbox Series X|S und die Xbox One Systemfamilie erhältlich. Das Spiel ist in den Sprachen Englisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch spielbar.