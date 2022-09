The Crew 2: Eisstrecken in Staffel 6 Episode 2: Dominion Frozen

Autor:, in / The Crew 2

The Crew 2 erhält am 14. September neue Eisstrecken in Staffel 6 Episode 2: Dominion Frozen.

Ubisoft gab bekannt, dass The Crew 2 Staffel 6 Episode 2: Dominion Frozen am 14. September für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4 sowie Windows PC über den Ubisoft Store, den Epic Games Store und Steam erhältlich sein wird. Spieler können auch Ubisoft+ auf PC, Stadia und Amazon Luna abonnieren*.

Nach der Zusammenarbeit mit dem Drift-Weltmeister Chris Forsberg in der vorherigen Episode wird Dominion Frozen Fahrer von The Crew 2 weiter auf die Probe stellen. Mit dieser Herausforderung wird eine neue Art von Strecke hinzugefügt, die es in der Serie bisher noch nie gab: Eisrennen. Die 5 Spielplätze, die mit Staffel 6 in der offenen Spielwelt eingeführt wurden, werden während 9 spezieller, brandneuer Events, die im Laufe der Episode verfügbar sind, mit Eis bedeckt sein.

Spieler müssen also bereit sein, alles zu vergessen, was sie gelernt haben, wenn sie mit Episode 2 loslegen. Zwischen Eiszapfen und Schneekanonen ist es schwieriger denn je, das Fahrzeug über diese neue Art von Strecke zu steuern.

Ein begleitender Trailer ist hier zu sehen:

Zusätzlich bietet Staffel 6 Episode 2: Dominon Frozen einen brandneuen Motorpass mit 50 Rängen voller Gratis- und Premium-Belohnungen, darunter Fahrzeuge wie den Saleen S7 Twin-Turbo Glacier Edition (Hypercar), den Mazda RX-3 Supercharged Edition (Street race), die Dodge SRT Viper GTS Lightning Edition (Street race) oder Prestige-Objekte, Outfits, Währungspakete (Crew Credits und Bucks) und mehr.

Insgesamt gibt es auf 19 Rängen kostenlose Belohnungen, einschließlich des Creators DeLorean DMC-12 Outadrift (Drift) für Episode 2. Diesen stark modifizierten DeLorean gibt es wirklich: Er wurde von Alexandre Claudin, einem Driftpiloten aus Lyon, entworfen und gebaut und in The Crew 2 originalgetreu nachempfunden.

Dominion Frozen bietet Spieler außerdem neue Anpassungsmöglichkeiten mit 48 neuen Prestige-Objekten, darunter animierte Rundumleuchten, sowie Avatar-Outfits, Rauch, Reifen, Unterbeleuchtungen, Fenstertönungen und mehr. Natürlich können Spieler im Laufe der Episode weitere Fahrzeugerweiterungen erwarten, wie zum Beispiel den Lamborghini Reventón (Hypercar), der am 19. Oktober erscheint.

Das LIVE Summit-Erlebnis wird auch in dieser brandneuen Saison mit einer neuen Reihe wöchentlicher Wiederholungen fortgesetzt. Während der LIVE Summits gibt es nur ein Ziel: so weit oben in der Rangliste zu stehen wie möglich. Jede Woche werden die besten Spieler je nach ihrer Platzierung mit exklusiven Gegenständen und Fahrzeugen belohnt.