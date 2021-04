The Crew 2: Elite Bundle 7 mit drei neuen Fahrzeugen

Autor:, in / The Crew 2

Für das Open World Rennspiel The Crew 2 ist ab heute das Elite Bundle 7 mit drei neuen Fahrzeugen verfügbar.

Heute erscheint für das Rennspiel The Crew 2 das Elite Bundle 7 im Far & Beyond Shop mit drei neuen Fahrzeugen.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um:

Renault R.S.01 (2016)

BMW i8 Roadster (2020)

Chevrolet Corvette C7 ZR1 Cabriolet (2019)

Bis zum 14. Mai sind die Fahrzeuge wie gewohnt exklusiv im Bundle verfügbar. Danach können sie auch einzeln gegen Bucks oder Crew Credits erworben werden.

Im Trailer könnt ihr euch die drei Flitzer genauer anschauen: