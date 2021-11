The Crew 2: Kostenloses The Contractor Update erscheint heute

Autor:, in / The Crew 2

The Crew 2 Season Vier Episode Eins: The Contractor ist ab dem 17. November durch ein kostenloses Update verfügbar

Ubisoft gab heute das neueste Update des Open-World-Motorsportspiels The Crew 2 Season 4 Episode 1: The Contractor bekannt. Zum ersten Mal überhaupt wurden in The Crew 2 Kurieraufträge der Extraklasse in mehreren Großstädten hinzugefügt.

In Episode 1 werden Spieler durch Las Vegas, New York, Miami, Detroit und Los Angeles fahren, um Liefermissionen für drei verschiedene Dienstleistungsfirmen abschließen: Marco’s Cab, Diamond Limousine und Rocket Co. Das Update beinhaltet den Ford Crown Victoria Marco’s Cab (Street Race), welcher ab dem 17. November für 1CC (10 Bucks) für alle Spielenden erhältlich ist.

Season 4 Episode 1: The Contractor wird von einer neuen Version des optionalen mehrstufigen Belohnungssystems begleitet: Dem Motorpass. Dieser bietet sowohl kostenlose als auch premium Belohnungen, einschließlich neuer Fahrzeuge: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Ed. (Street Race), Chrysler 300 SRT8 Limousine (Street Race), Cadillac Coupe Deville Marco’s Cab (Street Race) und Chevrolet 3100 The Rocket Co. (Street Race).

Neben dem Motorpass wird Season 4 Episode 1: The Contractor die monatlichen kostenlosen Fahrzeuglieferungen fortsetzen, wodurch Spielende neue Fahrzeuge fahren und individuell gestalten können, inklusive dem Ford Crown Victoria (Street Race), der Ford Crown Victoria Limousine (Street Race) oder dem Chevrolet 3100 (Street Race). Alle Fahrzeuge werden ab dem 17. November erhältlich sein. Weitere neue Fahrzeuge werden im Laufe der Saison hinzugefügt, ebenso Prestige-Objekte wie Dachverzierungen, Avatar-Outfits, Rauchvarianten, Reifenvarianten, Unterbodenbeleuchtungen und Fenstertönungen.

Die neue Saison bringt eine Reihe von neuen LIVE Summits, des wöchentlichen PvP-Wettkampfs.