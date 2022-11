The Crew 2: Performance-Modus mit 60 FPS auf Xbox Series S

Autor:, in / The Crew 2

Heute startet The Crew 2 – Season 7 Episode 1: Into The Storm und die Xbox Series S bekommt ebenfalls einen 60fps Performance-Modus.

Wie wir bereits heute Morgen berichtet haben, erscheint im Laufe des Tages das The Crew 2 – Season 7 Episode 1: Into The Storm und zwar kostenlos! Neben zahlreichen Verbesserungen, Änderungen und neuen Inhalten, erhält die Xbox Series S einen Performance-Modus mit 60fps, der vorher nur für Xbox Series X und PlayStation 5 verfügbar war.

Weitere Details zum kostenlosen The Crew 2 – Season 7 Episode 1: Into The Storm Update gibt es hier.