The Crew 2: Rennspiel ab sofort offline spielbar

Das Open-World-Rennspiel The Crew 2 ist dank des neu hinzugefügten Hybrid-Modus ab sofort auch offline spielbar.

Per Update wurde dem Open-World-Rennspiel The Crew 2 ein neuer Hybrid-Modus hinzugefügt, der es ermöglicht, den Ubisoft-Titel ab sofort auch offline und ohne Internetverbindung zu spielen.

Bei bestehender Internetverbindung haben Spieler nun die Wahl zwischen dem gewohnten Online-Modus, bei dem alles so bleibt wie gewohnt, und dem Offline-Modus, der einige Beschränkungen mit sich bringt.

Via Option „In Offline-Speicher exportieren“ können Spieler eine Kopie Ihres Multiplayer-Fortschritts erstellen und lokal speichern. Dabei gilt zu beachten, dass Online- und Offline-Speicherstände voneinander getrennt sind und offline erzielte Fortschritte nicht auf den Online-Spielstand übertragen werden.

Es ist jederzeit möglich den Online-Fortschritt erneut zu übertragen, offline erzielter Fortschritt wird dadurch allerdings überschrieben und somit unwiderruflich gelöscht.

Da The Crew 2 trotz des neu hinzugefügten Hybrid-Modus in erster Linie als Multiplayer-Erlebnis konzipiert wurde, sind folgende Funktionen im Offline-Modus nicht verfügbar:

Der Kauf von Crew-Credits (Fahrzeugpakete, Kosmetikartikel) und der Far & Beyond-Shop in allen 4 Hubs.

LIVE Summits.

Alle Multiplayer-Inhalte, einschließlich PvP, Crews, Crew-Funktionen, Newsfeed, Bestenlisten, Ghosts und Statistikmenüs. Pro Rennen werden nur die eigenen Bestzeiten aufgezeichnet.

UGC-Funktionen, einschließlich Race Creator und Livery Editor. Benutzerdefinierte Lackierungen werden nicht in Offline-Speicherstände übertragen.

Einige Hobbys und Erfolge (Xbox, PlayStation, PC und Ubisoft Connect), die nur online verfügbare Aktionen erfordern.