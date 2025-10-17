The Crew 2: Rennspiel ab sofort offline spielbar

Per Update wurde dem Open-World-Rennspiel The Crew 2 ein neuer Hybrid-Modus hinzugefügt, der es ermöglicht, den Ubisoft-Titel ab sofort auch offline und ohne Internetverbindung zu spielen.
Bei bestehender Internetverbindung haben Spieler nun die Wahl zwischen dem gewohnten Online-Modus, bei dem alles so bleibt wie gewohnt, und dem Offline-Modus, der einige Beschränkungen mit sich bringt.
Via Option „In Offline-Speicher exportieren“ können Spieler eine Kopie Ihres Multiplayer-Fortschritts erstellen und lokal speichern. Dabei gilt zu beachten, dass Online- und Offline-Speicherstände voneinander getrennt sind und offline erzielte Fortschritte nicht auf den Online-Spielstand übertragen werden.
Es ist jederzeit möglich den Online-Fortschritt erneut zu übertragen, offline erzielter Fortschritt wird dadurch allerdings überschrieben und somit unwiderruflich gelöscht.
Da The Crew 2 trotz des neu hinzugefügten Hybrid-Modus in erster Linie als Multiplayer-Erlebnis konzipiert wurde, sind folgende Funktionen im Offline-Modus nicht verfügbar:
- Der Kauf von Crew-Credits (Fahrzeugpakete, Kosmetikartikel) und der Far & Beyond-Shop in allen 4 Hubs.
- LIVE Summits.
- Alle Multiplayer-Inhalte, einschließlich PvP, Crews, Crew-Funktionen, Newsfeed, Bestenlisten, Ghosts und Statistikmenüs. Pro Rennen werden nur die eigenen Bestzeiten aufgezeichnet.
- UGC-Funktionen, einschließlich Race Creator und Livery Editor. Benutzerdefinierte Lackierungen werden nicht in Offline-Speicherstände übertragen.
- Einige Hobbys und Erfolge (Xbox, PlayStation, PC und Ubisoft Connect), die nur online verfügbare Aktionen erfordern.
Müsste bei den meisten Spielen standard
sein, hoffentlich wird das wieder zur Regel.
Sehr gut, aber Teil 1 wäre mir lieber gewesen. Da wollte ich mal offene Erfolge nachholen.
Bei Crew2 habe ich alle die ich machen wollte.
Geht doch. Ist sicher nicht schwer umzusetzen. Sollte echt Standard werden finde ich.
Habe ich das richtig gelesen ? Der Fortschritt offline wird nicht übernommen? Warum sollte man dann überhaupt den Offlinemodus nutzen ? Nur um zu spielen ?
Der Grund ist denkbar einfach. Sobald irgendwann mal die Server offline gehen kannst du eben offline weiterspielen. Dann kannst den Fortschritt eh nicht mehr online Weiternutzen von daher.
So wie ich es verstanden habe exportiert man den Online-Spielstand auf den Offline-Speicher. Beim offline spielen wird aber nichts online gespeichert sondern nur offline.