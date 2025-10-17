The Crew 2: Rennspiel ab sofort offline spielbar

6 Autor: , in News / The Crew 2
Übersicht
Image: Ubisoft

Das Open-World-Rennspiel The Crew 2 ist dank des neu hinzugefügten Hybrid-Modus ab sofort auch offline spielbar.

Per Update wurde dem Open-World-Rennspiel The Crew 2 ein neuer Hybrid-Modus hinzugefügt, der es ermöglicht, den Ubisoft-Titel ab sofort auch offline und ohne Internetverbindung zu spielen.

Bei bestehender Internetverbindung haben Spieler nun die Wahl zwischen dem gewohnten Online-Modus, bei dem alles so bleibt wie gewohnt, und dem Offline-Modus, der einige Beschränkungen mit sich bringt.

Via Option „In Offline-Speicher exportieren“ können Spieler eine Kopie Ihres Multiplayer-Fortschritts erstellen und lokal speichern. Dabei gilt zu beachten, dass Online- und Offline-Speicherstände voneinander getrennt sind und offline erzielte Fortschritte nicht auf den Online-Spielstand übertragen werden.

Es ist jederzeit möglich den Online-Fortschritt erneut zu übertragen, offline erzielter Fortschritt wird dadurch allerdings überschrieben und somit unwiderruflich gelöscht.

Da The Crew 2 trotz des neu hinzugefügten Hybrid-Modus in erster Linie als Multiplayer-Erlebnis konzipiert wurde, sind folgende Funktionen im Offline-Modus nicht verfügbar:

  • Der Kauf von Crew-Credits (Fahrzeugpakete, Kosmetikartikel) und der Far & Beyond-Shop in allen 4 Hubs.
  • LIVE Summits.
  • Alle Multiplayer-Inhalte, einschließlich PvP, Crews, Crew-Funktionen, Newsfeed, Bestenlisten, Ghosts und Statistikmenüs. Pro Rennen werden nur die eigenen Bestzeiten aufgezeichnet.
  • UGC-Funktionen, einschließlich Race Creator und Livery Editor. Benutzerdefinierte Lackierungen werden nicht in Offline-Speicherstände übertragen.
  • Einige Hobbys und Erfolge (Xbox, PlayStation, PC und Ubisoft Connect), die nur online verfügbare Aktionen erfordern.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu The Crew 2

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 221860 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 17.10.2025 - 07:19 Uhr

    Müsste bei den meisten Spielen standard
    sein, hoffentlich wird das wieder zur Regel.

    0
  2. maxl01aut1977 37535 XP Bobby Car Rennfahrer | 17.10.2025 - 07:20 Uhr

    Sehr gut, aber Teil 1 wäre mir lieber gewesen. Da wollte ich mal offene Erfolge nachholen.
    Bei Crew2 habe ich alle die ich machen wollte.

    0
  3. Robilein 1166330 XP Xboxdynasty Legend Gold | 17.10.2025 - 07:55 Uhr

    Geht doch. Ist sicher nicht schwer umzusetzen. Sollte echt Standard werden finde ich.

    0
  4. DanXtheSmanX 31075 XP Bobby Car Bewunderer | 17.10.2025 - 08:17 Uhr

    Habe ich das richtig gelesen ? Der Fortschritt offline wird nicht übernommen? Warum sollte man dann überhaupt den Offlinemodus nutzen ? Nur um zu spielen ?

    0
    • Ivan DraGOTT 20700 XP Nasenbohrer Level 1 | 17.10.2025 - 08:22 Uhr
      Antwort auf DanXtheSmanX

      Der Grund ist denkbar einfach. Sobald irgendwann mal die Server offline gehen kannst du eben offline weiterspielen. Dann kannst den Fortschritt eh nicht mehr online Weiternutzen von daher.

      0
    • Robilein 1166330 XP Xboxdynasty Legend Gold | 17.10.2025 - 08:23 Uhr
      Antwort auf DanXtheSmanX

      So wie ich es verstanden habe exportiert man den Online-Spielstand auf den Offline-Speicher. Beim offline spielen wird aber nichts online gespeichert sondern nur offline.

      0

Hinterlasse eine Antwort