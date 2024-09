The Crew 2: Ubisoft plant Offline-Modi für eine sichere Zukunft

Autor:, in / The Crew 2

Ubisoft plant Offline-Modi für The Crew 2 und The Crew Motorfest.

The Crew 1 ging im April 2024 vom Netz. Das soll mit The Crew 2 und The Crew Motorfest nicht passieren. Stéphane Beley, Senior Creative Director von Ivory Tower, fand am Dienstag im Rahmen eines The Crew Motorfest Showcase passende Worte und sagte, dass man für beide Spiele an Offline-Modi arbeite.

Hier ein Auszug aus dem aktuellen Statement:

„Wir möchten anerkennen, dass einige von ihnen Bedenken hinsichtlich des Zugangs zu The Crew-Spielen geäußert haben.“ […] „Heute möchten wir unser Engagement für die Zukunft von The Crew 2 und The Crew Motorfest zum Ausdruck bringen. Wir prüfen derzeit verschiedene Lösungen und können einen Offline-Modus bestätigen, um einen langfristigen Zugriff auf beide Titel zu gewährleisten.“

Damals hieß es zum aus von The Crew 1 noch:

„Nach fast einem Jahrzehnt der Unterstützung werden wir The Crew 1 am 31. März 2024 außer Dienst setzen. Wir verstehen, dass dies für Spieler, die das Spiel noch genießen, enttäuschend sein mag, aber es ist aufgrund der bevorstehenden Serverinfrastruktur und der Lizenzbeschränkungen notwendig.“ „Unser Ziel bleibt es, den Spielern das beste Action-Driving-Gameplay-Erlebnis zu bieten, und um dies zu erreichen, bieten wir weiterhin neue Inhalte und Unterstützung für The Crew 2 und das kürzlich gestartete The Crew Motorfest. Wir danken allen, die The Crew 1 gespielt und zum Aufbau dieser großartigen Gemeinschaft beigetragen haben, die mit The Crew 2 und The Crew Motorfest weiterlebt.“