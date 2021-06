The Crew 2: Year 4 feiert über 30 Millionen Spieler

Year 4 feiert nicht nur den Jahrestag von The Crew 2 mit einer Chevrolet Corvette C8 Stringray, sondern auch über 30 Millionen Spieler, die seit dem Start der Franchise im Jahr 2014 ihre Runden gedreht haben.

To celebrate the third anniversary of The Crew 2, claim your Chevrolet Corvette C8 Stringray (2020) for only 1 Crew Credit. 🎉 Don't miss out, it's only available until June 30th. pic.twitter.com/laKnkJQwnb — The Crew 2 (@TheCrewGame) June 12, 2021

More than 30 million of you have jumped into The Crew franchise since the first title has been released in 2014. From the entire team at @IVORYTOWERoffic studio, thank you. This is only the beginning! pic.twitter.com/PX6FHHsvFb — The Crew 2 (@TheCrewGame) June 12, 2021

The Crew 2 bekommt neue Inhalte für sein viertes Jahr. Beginnend mit der dritten Saison von MOTORFLIX in diesem Sommer: Euer Platz in der Startaufstellung der U.S. Speed Tour, der schnellsten Rallye rund um die Ostküste. Weitere Details über diese neuen Inhalte, die bald für The Crew 2 erscheinen, erfahrt ihr im folgenden Video: