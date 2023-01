The Crew 3: Dataminer bestätigt Motorfest als neuen Namen

Autor:, in / The Crew 3

Schon im Oktober wurde der Name Motorfest mit der Rennspielreihe The Crew in Verbindung gebracht. Worum sich das auch als „Orlando“ bezeichnete Projekt dreht, war nicht bekannt. Gerüchten zufolge sollte es ein DLC für The Crew 2 werden, wurde dann aber so groß, dass ein eigenständiges Rennspiel daraus wurde.

Ein Dataminer bestätigt nun, dass The Crew 3 unter der Bezeichnung „The Crew: Motorfest“ laufen wird. Dazu postete er auch eine Grafik mit Logo des neuen Rennspiels.

The Crew: Motorfest soll mit einer neuen Engine befeuert werden und laut Insider Gaming auf der Hawaii-Insel Oahu spielen, wie man auf Bildern hatte sehen können.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus.

Project Orlando is named The Crew Motorfest pic.twitter.com/U4svYZbKNq — Script (@ScriptLeaksR6) January 26, 2023