The Crew 3: Rennspiel in Motorfest umbenannt laut Gerücht

Unter dem Namen Motorfest könnte Ubisoft das Rennspiel The Crew 3 auf den Markt bringen, wie neuste Gerüchte behaupten.

Ein dritter Teil der Rennspielreihe The Crew könnte unter einem neuen Namen auf den Markt kommen.

Anstatt The Crew 3 würde das bisher unter dem Arbeitstitel Project Orlando bekannte Spiel dann Motorfest heißen.

Das Gerücht stammt von Shpeshal Nick (Xbox Era) sowie Insider Gaming (Tom Henderson). Wie Henderson schreibt, habe er ein Logo zu Motorfest auf Bildern gesehen, die er jedoch nicht veröffentlichen kann.

Es wäre auch möglich, dass Ubisoft das Spiel The Crew: Motorfest nennt und es sich dabei um ein großes Feature handelt.

Als das Spiel erstmal auf Reddit unter seinem Projektnamen auftauchte, wurde es als ein DLC für The Crew 2 gehandelt. Es scheint nun aber ein eigenständiger Titel zu werden, der auf der Hawaii-Insel Oahu spielen soll und mit einer neuen Engine versehen wurde.

Eine Verbindung zu The Crew soll vorhanden sein. So könnte man seine Fahrzeuge aus The Crew 2 importieren oder einen Neustart beginnen.