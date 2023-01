The Crew 3: Ubisoft enthüllt morgen neues Rennspiel

Autor:, in / The Crew 3

The Crew 3 bzw. Motorfest wird morgen von Ubisoft enthüllt.

Eine Ankündigung der etwas anderen Art hat heute der offizielle Twitter-Account von The Crew abgefeuert. Dabei meinte ein User „Ich spüre es, The Crew 3 wird im Jahr 2023 enthüllt“ und als Antwort kam trocken: „Morgen. 5pm UTC“.

Somit wird morgen um 18:00 Uhr deutscher Zeit The Crew 3 von Ubisoft enthüllt, wenn sich der Twitter-Account keinen Spaß erlaubt hat. Dabei wird dann auch offiziell bekannt, ob Ubisoft The Crew in Motorfest umbenennen wird oder nicht.