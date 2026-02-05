The Crew Motorfest: Bei den Göttern – Aston Martin Valhalla gibt Vollgas

The Crew Motorfest erweitert seine Fahrzeugliste um einen der spektakulärsten modernen Supersportwagen.

Der frisch veröffentlichte Aston Martin Valhalla Trailer zeigt das Hybrid‑Hypercar in voller Pracht und unterstreicht die Botschaft des Videos. „When engineering becomes myth.“ Der Valhalla steht ab heute im Spiel zur Verfügung.

Der Trailer setzt auf eine Mischung aus technischer Eleganz und aggressiver Performance. Der Valhalla, bekannt für seine aerodynamische Silhouette und die Kombination aus Verbrennungsmotor und Elektropower, wird im Spiel als Fahrzeug inszeniert, das sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke seine Stärken ausspielt. Die Präsentation betont die futuristische Designsprache und die Präzision, die Aston Martin in dieses Modell gesteckt hat.

Mit der Veröffentlichung des Valhalla erweitert Motorfest sein Angebot um ein weiteres Highlight für Sammler und Performance‑Fans. Das Hypercar reiht sich nahtlos in die Premium‑Flotte des Spiels ein und bietet Spielern eine neue Option für High‑Speed‑Events, Time Trials und Show‑Runs auf Hawaii.

Der Trailer macht klar. Der Valhalla ist nicht nur ein Auto, sondern ein Statement – und jetzt Teil der Motorfest‑Legende.