The Crew Motorfest: BMW M2 CS Kompaktsportler rast jetzt ins Spiel

Ubisoft hat einen neuen Trailer zu The Crew Motorfest veröffentlicht, der den BMW M2 CS vorstellt. Der kompakte Performance‑Bolide ist ab heute im Spiel verfügbar und bringt eine ordentliche Portion Motorsport‑DNA auf die Straßen von Oʻahu.
Der Trailer zeigt den M2 CS in typischer Motorfest‑Manier: viel Rauch, viel Speed, viel Style. Hier gibt es das BMW-Monster zu sehen:
2 Kommentare
Geile Karre werde da am Wochenende wieder reinschauen
Sieht gut aus 👍.