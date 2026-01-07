The Crew Motorfest: Diese BMW‑Playlist wird zum rollenden Markenmuseum

Image: Ubisoft

Diese BMW‑Playlist lässt The Crew Motorfest zum rollenden Markenmuseum werden.

The Crew Motorfest erweitert sein Angebot um die neue BMW Legacy Playlist, die im offiziellen Trailer vorgestellt wird und den Fokus vollständig auf die Geschichte der Marke legt.

Die Playlist rückt ikonische Modelle in den Mittelpunkt und zeigt, was die DNA eines BMW ausmacht, während Spieler eine Auswahl klassischer und überraschender Fahrzeuge erleben.

Der Trailer zu The Crew Motorfest präsentiert die Playlist als Hommage an das Erbe der Marke und verbindet historische Modelle mit modernen Klassikern. Jede Woche warten neue Events, die die Besonderheiten der Fahrzeuge hervorheben und die charakteristischen Eigenschaften der BMW‑Reihe betonen. Die Mischung aus Tradition und markentypischer Performance bildet den Kern der Präsentation.

Mit der BMW Legacy Playlist erhält The Crew Motorfest eine Erweiterung, die das Markenprofil klar herausstellt und die Vielfalt der Fahrzeuge nutzt, um die Playlist zu strukturieren. Die Veröffentlichung ist für heute, den 7. Januar, vorgesehen und bringt eine Reihe fahrbarer Beispiele aus der langen Geschichte der Marke ins Spiel.

  4. MaTrial3003 87100 XP Untouchable Star 3 | 07.01.2026 - 19:18 Uhr

    Das Spiel macht richtig Laune.
    BMW’s sind ca. ab Mitte der 2000er für mein empfinden leider hässlich geworden

    • Gunslinger 35110 XP Bobby Car Raser | 07.01.2026 - 19:22 Uhr
      Antwort auf MaTrial3003

      Seh ich genauso. Mittlerweile sehen die BMWs einfach nur noch grotesk aus, besonders die gigantischen Nieren. Vorbei mit der zeitlosen Optik von früher.

  5. Toxic Growler 24570 XP Nasenbohrer Level 2 | 07.01.2026 - 19:46 Uhr

    Vorhin schonmal gestartet. Macht Laune. Hab letzte Woche alle Standard Playlists abgeschlossen da kommt die BMW Playlist gerade Recht

