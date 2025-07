The Crew Motorfest: Ein F80-Traum in Ferrari-Rot

Autor:, in / The Crew Motorfest

The Crew Motorfest präsentiert einen neuen Trailer und zeigt den Ferrari F80.

Ubisoft hat einen neuen Trailer zu The Crew Motorfest veröffentlicht, in dem der Ferrari F80 eindrucksvoll in Szene gesetzt wird. Das luxuriöse Hypercar steht im Mittelpunkt des Videos und demonstriert eindrucksvoll die technische Detailverliebtheit und visuelle Qualität, für die die Reihe bekannt ist.

