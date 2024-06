The Crew Motorfest: Eine neue Insel und mehr in Jahr 2

Autor:, in / The Crew Motorfest

The Crew Motorfest wird mit Jahr 2 um eine neue Insel erweitert. Dazu könnt ihr in Chase Squad eure Rivalen in intensiven Straßenrennen besiegen.

Was die kostenlosen Inhalte für The Crew Motorfest noch zu bieten haben, seht ihr euch im Video am besten selbst an: