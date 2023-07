The Crew Motorfest: Entwickler sprechen über ihre Inspiration

Autor:, in / The Crew Motorfest

Die Kampagne ist in Ubisofts The Crew Motorfest ein zentrales Element, welches euch in einem Video näher gebracht wird.

Nicht mehr lange, und ihr dürft ab dem 14. September auf O’ahu Geschwindigkeitsrekorden nacheifern. Doch nicht nur die Playlists sind ein großer Punkt in Ubisofts The Crew Motorfest, viele Elemente entwickelten sich aus einer Evolution der vorigen The Crew Spiele.

Große Teile des Teams des aktuellen Ablegers arbeiteten bereits an The Crew und The Crew 2. Die Entwicklung eines Konzeptes, wie auch das Spiel, manifestiert sich immer mehr, nicht nur von Jahr zu Jahr. Sondern jeder hat seinen ganz eigenen Punkt, den er zum Beispiel aus einem anderen Spiel toll findet. Wiederum jemand anders bekommt seine Idee beim Lesen eines Buches.

In einem ausführlichen Video nehmen euch Stéphane Beley, Creative Director und Mitbegründer, Ahmed Boukhelifa, Managing Director und Mitbegründer, und Live-Produzent Sofiane Brahimi an die Hand, um nicht nur über die Entwicklung zu sprechen. Ihr bekommt außerdem interessante Eindrücke davon, wie sich The Crew immer weiter wandelte und welche Einflüsse das Spiel zu dem großartigen Racer gemacht haben, den ihr im September endlich spielen dürft.

Wer noch nicht genug The Crew Motorfest-Action hatte, sollte sich unbedingt unsere Preview nicht entgehen lassen.

The Crew Motorfest erscheint am 14. September für die Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 und 5 sowie den PC (EPIC Games Store sowie Ubisoft Connect). Bestellt ihr das Spiel für 79,99 Euro für eure Xbox vor, erhaltet ihr das „Liberty Walk“-Paket mit dem Toyota GR Supra Liberty Walk Edition. Wer sich für 99,99 Euro die Gold-Edition bestellt, bekommt noch einmal drei Tage Vorabzugriff obendrauf, womit ihr dann ab dem 11. September auf Hawaii landen dürft.