The Crew Motorfest: Erweitert den Fuhrpark um den W Motors Fenyr Supersport

Ubisoft hat einen neuen Trailer zu The Crew Motorfest veröffentlicht und kündigt den W Motors Fenyr Supersport als neues Fahrzeug für das Rennspiel an.
Der Supersportwagen wird ab morgen im Spiel verfügbar sein. Neben der Standardversion können sich Spieler auch auf die Radiant Edition des Fahrzeugs freuen.
Mit dem Neuzugang wächst die Fahrzeugauswahl von The Crew Motorfest erneut und bietet Rennspiel-Fans eine weitere leistungsstarke Option für die Straßen von Oʻahu.
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5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Leider keine Langzeitmotivation für mich
Nein danke .
Forza Horizon reicht mir vollkommen.
Schön für die Stammspieler, ich bin raus.
Nix für mich ich passe
Keine schlechte Alternative zu Forza Horizon. Ubisoft bekommt generell viel zu viel unberechtigt Kritik (Ich will nicht sagen, dass es nicht auch berechtigte gäbe). Die machen wirklich gute Spiele. Ich freue mich auf das nächste Far Cry sowie The Division 3🤞🏻 oder was auch immer zuerst als nächstes von Tom Clancy erscheint.