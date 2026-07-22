The Crew Motorfest: Erweitert den Fuhrpark um den W Motors Fenyr Supersport

The Crew Motorfest erhält den W Motors Fenyr Supersport und die Radiant Edition.

Ubisoft hat einen neuen Trailer zu The Crew Motorfest veröffentlicht und kündigt den W Motors Fenyr Supersport als neues Fahrzeug für das Rennspiel an.

Der Supersportwagen wird ab morgen im Spiel verfügbar sein. Neben der Standardversion können sich Spieler auch auf die Radiant Edition des Fahrzeugs freuen.

Mit dem Neuzugang wächst die Fahrzeugauswahl von The Crew Motorfest erneut und bietet Rennspiel-Fans eine weitere leistungsstarke Option für die Straßen von Oʻahu.